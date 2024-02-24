2024-02-24 19:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

أكد رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء تحسين الخفاجي، اليوم السبت، إن إنجاز جهاز المخابرات الوطني بالقبض على اثنين من الإرهابيين الخطرين يأتي ضمن عمل مستمر لاختراق وضرب قيادات الإرهاب الهاربة إلى الخارج والقبض عليهم واقتيادهم لداخل العراق. وقال الخفاجي إن “جهاز المخابرات الوطني حقق سلسلة من الانتصارات المهمة منذ بدء العام الحالي إذ استطاع الإمساك […]

ظهرت المقالة الخلية تسرد قصة القبض على قادة داعش الخطرين خارج الحدود أولاً على ايرث نيوز.