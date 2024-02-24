2024-02-24 19:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ فرض فريق الكرخ التعادل الإيجابي 1-1 على مضيفه الزوراء في دوري نجوم العراق. وأقيمت المباراة على ملعب الزوراء اليوم السبت لحساب مباريات الجولة 16 من البطولة. فريق النوارس أفتتح التسجيل عن طريق علي كاظم في الدقيقة الخامسة، لينتظر بعدها الكرخ حتى الدقيقة 90+5 ويسجل هدف التعديل عن طريق ديدر تالا. التعادل رفع رصيد […]

ظهرت المقالة هدف قاتل يجرد الزوراء من انتصار في المتناول أمام الكرخ أولاً على ايرث نيوز.