2024-02-24 19:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ عبر عضو اللجنة الاولمبية الدولية، الأمين العام للاتحاد الدولي للقوس والسهم، السويسري توم ديلين عن سعادته الكبيرة بتواجده في العاصمة بغداد لحضور منافسات بطولة آسيا للعبة. وقال ديلين في بيان للجنة الأولمبية العراقية إنه “لبى الدعوة الموجهة له من قبل الاتحاد العراقي للقوس والسهم من أجل حضور فعاليات بطولة آسيا باللعبة، المتواصلة أحداثها […]

ظهرت المقالة قبل الاختتام.. نجاح بطولة آسيا للقوس والسهم في بغداد وسط إشادة دولية كبيرة أولاً على ايرث نيوز.