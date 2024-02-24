اتحاد معلمي كوردستان يكشف عن إمكانية الغاء عقوبات المعلمين المعترضين ومعالجة الوضع الدراسي

2024-02-24 19:06:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن اتحاد معلمي كوردستان، اليوم السبت، عن وجود تنسيق مع وزارة التربية الكوردستانية لإلغاء العقوبات المتخذة بحق المعلمين المضربين عن الدوام، فيما بيّن أن هناك معالجات للوضع الدراسي الذي تأثر بالإضراب.

وقال نائب رئيس اتحاد معلمي كوردستان في السليمانية عطا أحمد خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز إن "الاتحاد على تواصل مستمر مع إدارات التربية والجهات الرسمية بخصوص إلغاء العقوبات التي تم اتخاذها بحق بعض المعلمين والمدرسين الذين قاطعوا الدوام الرسمي بسبب مشكلة الرواتب".

وأضاف "هنالك وعود من الجهات الرسمية بإلغاء تلك العقوبات لان الكوادر التعليمية تحتاج إلى تكريم واحترام وليش إلى عقوبة".

وبشان الإجراءات المتعلقة بدوام المدارس وتقليل الضرر الذي لحق بالعملية التعليمية جراء الإضراب، بيّن نائب رئيس الاتحاد أن "المرحلة التاسعة سيتم تأجيل امتحاناتهم وسيتم تقليص مواد المراحل الأساسية كما سيكون هنالك امتحان الدور الثالث للمراحل المنتهية".

وكان مجلس المعلمين المعترضين في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان كشف، يوم السبت، إن المعلمين يأملون ان تحسم المحكمة الاتحادية العليا غداً الأحد، ملف الترفيعات والترقيات، عقب قرارها بشأن رواتب موظفي الاقليم.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الأربعاء، 21 / 2 / 2024، إلزام كل من محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ورئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.

وقررت المحكمة ايضا إلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية، مع إلزام مجلس وزراء الإقليم تسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية الى الحكومة الاتحادية.

وشدد الحكم على ان قرار توطين رواتب موظفي الإقليم قراراً باتاً وملزماً.