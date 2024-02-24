مجلس بغداد يعد بالعمل على الواقع الصحي في العاصمة

2024-02-24 19:06:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد مجلس محافظة بغداد، اليوم السبت (24 شباط 2024)، عمله على الارتقاء بالواقع الصحي في العاصمة العراقية خلال الفترة المقبلة.

وقالت عضو اللجنة نورا الجحيشي، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك شكاوى كثيرة تصل الينا من المواطنين بشان الواقع الصحي في العاصمة بغداد والخدمات الصحية المقدمة اليهم، ولهذا سنعمل بكل ما نملك للارتقاء بهذا الواقع خلال المرحلة المقبلة".

وأضافت الجحيشي ان "مجلس محافظة بغداد سوف يولي اهتماما كبيرا لتحسين الواقع الصحي في العاصمة وتحسين واقع الخدمات في المستشفيات والمستوصفات الصحية، خاصة في ظل وجود دعم لهذا التحرك من قبل حكومة بغداد المحلية والحكومة المركزية".