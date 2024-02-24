3 أيام تفصل القضاء عن البت بجلسة انتخاب بديل الحلبوسي.. من المسؤول عن حسم التنصيب؟

2024-02-24 19:30:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعتبر النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم السبت (24 شباط 2024)، أن الأطراف التي تمتلك الأغلبية في البرلمان هي المسؤولة عن حل أزمة انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي الجديد.

وقال الفياض، لـ"بغداد اليوم"، إن "القوى السياسية المتنفذة داخل البرلمان والمتصارعة فيما بينها من مختلف المكونات هي المسؤولة عن حل ازمة انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي، فهي ما زالت تبحث عن التوافقات على أساس المصالح الحزبية والشخصية".

وبين أن "انتخاب رئيس البرلمان صعب جداً في ظل صراع وخلاف تلك الأطراف التي تملك الأغلبية داخل مجلس النواب، ولهذا نعتقد الأزمة سوف تطول ولا موعد مقرر لحلها، الا بعد توافق واتفاق القوى التقليدية".

ومن المؤمل أن تعقد المحكمة الاتحادية العليا جلسة النظر بالطعون المقدمة بجلسة الجولة الأولى لانتخاب رئيس البرلمان الى يومي 27 و28 من شهر شباط الحالي، بعد ان تم تأجيلها من قبل المحكمة الاتحادية العليا أواخر شهر كانون الثاني الماضي.