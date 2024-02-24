2024-02-24 19:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن أمين بغداد عمار موسى كاظم، اليوم السبت، إحالة 12 قطاعاً للتطوير في مدينة الصدر إلى جانب تطوير الشوارع الرئيسة وتنفيذ الحدائق الجديدة ضمن حملة إعمار المدينة تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.وقال بيان للأمانة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أمين بغداد تفقد وخلال جولة ميدانية له في مدينة الصدر رفقة مديري دائرتي المشاريع وبلدية الصدر الأولى أعمال إكساء وتطوير شارع الداخل".وأكد الأمين- وفقا للبيان- أن "أمانة بغداد أحالت 12 قطاعاً سكنياً في مدينة الصدر لتطويرها بالكامل ضمن حملة إعمار المدينة بعد إنجاز تطوير عدد من الشوارع والقطاعات السكنية تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء".وأضاف، أن "أمانة بغداد مستمرة بتقديم افضل الخدمات لمدينة الصدر في ضوء التوجيهات الحكومية"، مؤكداً "تطوير عدد من المواقع التي كانت مكبا للنفايات ومرتعا للأنقاض وتحويلها إلى حدائق غناء ومناطق ترفيهية ومتنفس للعوائل".وأشار، إلى أن "أمانة بغداد تسير بخط آخر نحو إنشاء مدينة الصدر الجديدة، إذ قطعت شوطاً مهماً فيها بعد توجيه الدعوات للشركات المتنافسة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية لها كأول خطوة عملية للحكومة بهدف إنشاء هذه المدينة".وتابع، أن "أمانة بغداد مستمرة بتطوير جميع القطاعات السكنية في مدينة الصدر وهناك وتيرة عمل متصاعدة من قبل دائرة المشاريع والدائرة البلدية لإنجاز تطويرها بالشكل الذي يلبي احتياجات مواطنيها".واختتم البيان، أن "أمين بغداد التقى خلال جولته في المدينة بعدد من المواطنين واستمع لآرائهم حول الخدمات ومقترحاتهم التي وجه بإبداء الاهتمام بها من قبل الدوائر المعنية في الأمانة".