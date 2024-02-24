وزيرة المالية تناقش التهيئة لانعقاد المجلس الأعلى للمرأة

2024-02-24 19:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعناقشت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم السبت، التهيئة لانعقاد المجلس الأعلى للمرأة مع وزيرتي الاتصالات والهجرة والمهجرين.وذكرت وزارة المالية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزيرة المالية طيف سامي محمد ترأست اليوم السبت، الاجتماع التحضيري الثاني للمجلس الأعلى للمرأة، بحضور وزيرة الاتصالات ووزيرة الهجرة والمهجرين ومستشارة رئيس الوزراء لشؤون المرأة و مدير عام دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث جرى مناقشة التهيئة لانعقاد المجلس الأعلى للمرأة الذي يأتي تنفيذاً للأمر الديواني رقم 231035 في 15 كانون الأول 2023، والذي من المؤمل انعقاده خلال الأيام المقبلة.وأضافت، أن "المجلس يأخذ على عاتقه تمكين المرأة العراقية من أداء دورها السياسي والاقتصادي والثقافي في المجتمع وتقديم الدعم والرعاية لها وإيقاف التمييز ضدها، ويعزز من مساهمتها في التنمية المستدامة، إلى جانب نشر ثقافة حماية المرأة وتنميتها بشكل أفضل ومشاركتها في مقترحات المشروعات والخطط التنموية، وتعريف الجهات الوطنية والإقليمية والدولية بالتضحيات التي قدمتها المرأة العراقية خلال السنوات الماضية".