2024-02-24 19:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

شرعت مفارز الشرطة العربية والدولية بتنفيذ ممارسة أمنية داخل مركز المدينة القديمة وخارجها ضمن الاستعداد الأمنية لزيارة النصف من شعبان المبارك حيث شرعت مفارز قسم الشرطة العربية الدولية بممارسة أمنية وبالتعاون مع مديرية الاستخبارات وقسم الأمن السياحي ومديرية شؤون الإقامة وجهاز المخابرات الوطني العراقي وتمكنت من القبض على على (8) أشخاص من جنسيات اجنبية مخالفين […]

ظهرت المقالة كربلاء: قسم الشرطة العربية والدولية يشرع بممارسة أمنية أولاً على ايرث نيوز.