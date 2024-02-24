2024-02-24 19:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

اعلن امين بغداد عمار موسى كاظم، اليوم السبت، عن احالة 12 قطاعاً للتطوير في مدينة الصدر الى جانب تطوير الشوارع الرئيسة وتنفيذ الحدائق الجديدة ضمن حملة اعمار المدينة تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء. وذكرت أمانة بغداد في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “ذلك جاء خلال جولة ميدانية له في مدينة الصدر رفقة مديري عامي […]

ظهرت المقالة أمين بغداد يعلن عن إحالة 12 قطاعاً للتطوير في مدينة الصدر أولاً على ايرث نيوز.