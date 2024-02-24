مستشار السوداني: الولايات المتحدة تتعامل بأنانية وحسابات سياسية مع ملف تسليح العراق

2024-02-24 19:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

قال خالد اليعقوبي، المستشار الأمني لرئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، إن الولايات المتحدة تتعامل مع ملف عقود التسليح الكبيرة مع العراق بأنانية ووفق حسابات سياسية. جاء ذلك، اليوم السبت، خلال استضافته في ندوة حوارية على هامش مؤتمر بغداد الدولي بنسخته السادسة تحت عنوان (التواصل الإقليمي.. محورية العراق). وأضاف اليعقوبي” “ارتبطنا بعقود تسليح كبيرة مع الولايات المتحدة […]

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