وطني السيدات يختتم مشواره في غرب آسيا بالخسارة أمام سوريا

2024-02-24 19:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أختتم المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم، مشاركته في بطولة غرب آسيا بالخسارة أمام نظيره السوري بنتيجة 3-0. وأقيمت المباراة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات على ملعب رديف مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة. وسجل ثلاثية المنتخب السوري كل من ماريا الياس ونور مصطفى ورزان خواندي. وبهذه الخسارة، احتل المنتخب الوطني […]

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