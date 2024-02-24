مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين بحادثين منفصلين في كركوك وأربيل

2024-02-24 19:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدران، يوم السبت، بمصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين بحادثين منفصلين الأول على طريق بغداد - كركوك والثاني في أربيل.

قال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، ان موظفين اثنين في وزارة الزراعة يستقلان عجلة (كورولا)، انقلبت على الطريق الرابط بين بغداد وكركوك و اصطدمت بشخص كان متوقفا على جانب الطريق ما ادى الى وفاة المدني واصابة الموظفين بجروح خطيرة"

في حين أفاد مصدر محلي بمصرع عامل بعد سقوطه من اعلى مبنى سكني قيد الانشاء في اربيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان "عاملا سقط اليوم السبت، من اعلى مبنى سكني قيد الإنشاء على شارع 150 في اربيل".

واضاف المصدر، ان "العامل فارق الحياة فور سقوطه من أعلى المبنى".