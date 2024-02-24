العمليات المشتركة: قتلنا 13 من ابرز قيادات داعش خلال 2024

2024-02-24 19:54:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت العمليات المشتركة، اليوم السبت (24 شباط 2024)، عن قتل 13 من ابرز قيادات داعش خلال 2024.

وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "المعركة مع الإرهاب والخلايا النائمة المرتبطة بداعش مستمرة من خلال مسارات متعددة عبر الرصد والتعقب والعمليات النوعية سواء اكانت ميدانية او من خلال القصف الجوي خاصة في المناطق الوعرة التي تتميز بتعقيدات التضاريس".

وأضاف، ان "مناطق وادي الشاي وحمرين وصحراء الانبار ووادي زغيتون شهدت منذ بداية العام الجاري 2024 سلسلة عمليات نوعية اسفرت عن قتل 13 من ابرز قيادات داعش الارهابي"، لافتا الى ان "اغلبهم محليون".

واشار الى ان "الرصد الاستخباري الدقيق وتوجيه ضربات نوعية اسهمت في الاطاحة بقيادات مهمة رغم اختباءها في مناطق نائية ووعرة لكن الاجهزة الامنية نجحت في الوصول اليهم".

وتجري القيادات العسكرية في العراق بالتعاون مع الاستشاريين الامريكيين، تقييما للقدرات العراقية في منع ظهور داعش مرة اخرى، من خلال لجنة امنية عليا مشتركة، تمهيدا لانهاء دور التحالف الدولي في العراق.



