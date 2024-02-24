2024-02-24 20:36:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نوهت وزارة التربية، اليوم السبت (24 شباط 2024)، الى تداول كتاب "مزور" يتحدث عن تحديد موعد للامتحانات الوزارية.

وقال كريم السيد في تدوينة له عبر موقع "فيس بوك"، تابعتها "بغداد اليوم": "ننوّه الى ان هذا الكتاب المُتداول مُزوّر لا صحّة له".

واضاف: "نرجو توخّي الدقّة وعدم تداول أي كتب مُزيفة، علماً ان قرارات وزارة التربية وكتبها الرسميّة تُنشر عبر المكتب الاعلامي والمنصات الرسميّة الموثقة بالعلامة الزرقاء".

ادناه نص الكتاب "المزور" المتداول: