مسؤول بديالى يقول إن 300 مليون م3 من السيول "تلاشت" في الوديان دون استفادة

2024-02-24 20:36:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أحصى قائممقام قضاء مندلي، اليوم السبت (24 شباط 2024)، كميات مياه السيول التي شهدتها الوديان الحدودية لمحافظة ديالى، فيما اشار الى انها تناثرت بين وديان ديالى وواسط دون استفادة.

وقال قائممقام قضاء مندلي وكالة (90 كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الاحصائية الأولية لحجم السيول التي تدفقت في 6 من وديان ديالى الحدودية خلال الايام الماضية تتراوح من 200-300 مليون م3 وهي كمية كبيرة تظهر مدى اهمية حصاد المياه لو طبق فعليا في هذه المناطق من خلال احتواء جميع الكميات".

وأضاف، ان "الوديان الـ 6 واشهرها ترلساق لاتزال حتى اللحظة تشهد تدفقا للمياه ولو كانت ضعيفة جدا لكنها تعكس موردا مهما يمكن ان ينقل مناطق شرق ديالى برمتها الى واقع اخر مختلف من ناحية الزراعة وتجاوز ازمة الجفاف الموسمية".

واشار الى ان "90% من المياه ذهبت الى الوديان المترابطة بين ديالى وواسط دون اي استفادة منها لافتا الى أن وديان ديالى هي الاشهر على مستوى قاطع شرق العراق وتشهد اعلى الموجات الموسمية هي وواسط".

وتسببت السيول والأمطار الاخيرة برفع الخزين المائي للعراق بواقع مليار متر مكعب، هذا يعني ان مياه سيول الوديان تشكل 30% من الكميات التي تم خزنها، وهي نسبة كبيرة لكنها تم هدرها بحسب قول قائممقام مندلي.