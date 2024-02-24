منتخب العراق النسوي يخسر أمام سوريا في بطولة غرب آسيا لكرة القدم

2024-02-24 20:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ خسر المنتخب العراقي النسوي لكرة القدم، امام نظيره السوري، يوم السبت، بنتيجة 0-3 في ثالث مبارياته في ختام منافسات المجموعة الثانية لبطولة اتحاد غرب آسيا بنسختها الثامنة.

وانطلقت المباراة عند الساعة الخامسة من مساء اليوم، على أرضية الملعب (الرديف) بمدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة السعودية.

وكان منتخب نساء العراق، قد خسر مباراته الأولى في البطولة أمام فلسطين 0-3، كما خسر مباراته الثانية أمام نظيره النيبالي بنتيجة ثقيلة قوامها 5-0.