شرطة بغداد الكرخ تعتقل شخصا دهس شرطي مرور في منطقة المنصور

2024-02-24 20:42:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة شرطة بغداد الكرخ، اليوم السبت (24 شباط 2024)، القبض على متهم أقدم على دهس أحد رجال شرطة المرور في منطقة المنصور.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بعد حصول حادث دهس احد منتسبي المرور اثناء الواجب ضمن منطقة المنصور تقاطع 14 رمضان من قبل سائق عجلة نوع فورد وهربه الى جهة مجهولة، شكلت قيادة شرطة بغداد الكرخ فريق عمل باشراف قائد الشرطة ومتابعة مدير نجدة الكرخ مع مدراء القواطع نجدة اليرموك والشعلة مع مدير قسم الشعلة وضابط مركز الشعلة".

وأضافت أنه "بعد التحري وجمع المعلومات ومراقبة الكاميرات وتعقيبها تم التوصل إلى المتهم والعثور على عجلته متروكة ضمن منطقة الخطيب الزراعي وبعد تكثيف الإجراءات وجمع المعلومات تم التوصل للمتهم والقبض عليه وايداعه التوقيف في مركز شرطة الشعلة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".





ويوم أمس، أفاد مصدر أمني، بحدوث مشاجرة بين رجل مرور مع شخص يستقل عجلة رافقها اطلاق نار في شارع 14 رمضان بالمنصور، مبينا أن المواطن هرب الى جهة مجهولة بعد المشاجرة.