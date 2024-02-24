تراجع تجارة المخدرات بالعراق.. إجراءات في مواجهة الآفة

2024-02-24 21:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، انخفاض معدل تجارة المخدرات في العراق، وفيما كشفت عن إجراءاتها في التعامل مع المدمنين، أكدت إقامة منظومة أمنية متكاملة ومتخصصة لمكافحة هذا الخطر. وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء خالد المحنا، إن” عمليات مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية استندت الى إستراتيجية وأسس علمية مشتركة ما أسهم ببناء قاعدة معلومات […]

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