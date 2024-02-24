2024-02-24 21:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ نجح برشلونة انتصارا عريضا بنتيجة (4-0) خلال مواجهة خيتافي، مساء اليوم السبت. وتواجه الفريقان ضمن منافسات الجولة 26 من الليجا، في معقل البلوجرانا ملعب “مونتجويك”. وسجل لبرشلونة: رافينيا، جواو فيليكس، فرينكي دي يونج، وفيرمين لوبيز في الدقائق 20، 53، 61، و(90+1). وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 57 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا، […]

ظهرت المقالة برشلونة يضرب خيتافي برباعية نظيفة ويرتقي لوصافة الليجا مؤقتاً أولاً على ايرث نيوز.