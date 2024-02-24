2024-02-24 21:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

رفعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، السبت، العقوبات التجارية والاقتصادية المفروضة على النيجر، والتي كانت تهدف إلى وقف الانقلاب، الذي شهدته البلاد العام الماضي. وقال رئيس مفوضية إيكواس، عمر أليو توراي، بعد اجتماع الكتلة في العاصمة النيجيرية أبوجا، إن العقوبات سترفع بأثر فوري، موضحا أنه ستتم إعادة فتح الحدود والمجال الجوي. وصرح توراي، للصحفيين، […]

ظهرت المقالة “إيكواس” ترفع العقوبات المفروضة على النيجر بعد الانقلاب أولاً على ايرث نيوز.