2024-02-24 21:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ناقشت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم السبت، التهيئة لانعقاد المجلس الأعلى للمرأة مع وزيرتي الاتصالات والهجرة والمهجرين. وذكرت وزارة المالية أن “وزيرة المالية طيف سامي محمد ترأست اليوم السبت، الاجتماع التحضيري الثاني للمجلس الأعلى للمرأة، بحضور وزيرة الاتصالات ووزيرة الهجرة والمهجرين ومستشارة رئيس الوزراء لشؤون المرأة و مدير عام دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة […]

ظهرت المقالة نقاشات حول التمكين النسائي: المجلس الأعلى للمرأة يستعرض رؤيته وأهدافه أولاً على ايرث نيوز.