النجف تعطل الدوام الرسمي يوم غد الأحد بسبب استمرار هطول الأمطار

2024-02-24 21:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - النجف

قرر مجلس محافظة النجف، اليوم السبت (24 شباط 2024)، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد لتكون العطلة بذلك لمدة يومين مع يوم النصف من شعبان باستثناء الدوائر الامنية والخدمية.

وقال المجلس في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "نظرا لاستمرار هطول الامطار في محافظة النجف الاشرف والتي من المتوقع استمرار هطولها ليوم غد ولتعذر وصول الموظفين وطلبتنا الاعزاء الى اماكن دوامهم وحفاظا على سلامة الجميع.. فقد قرر مجلس محافظة النجف الاشرف وعلى لسان رئيسه حسين العيساوي تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد المصادف 2024/2/25 وباستثناء الدوائر الامنية والخدمية".

وفي وقت سابق، قرر مجلس محافظة النجف، تعطيل الدوام الرسمي في مؤسساته يوم الاثنين 25 شباط، بمناسبة زيارة النصف من شعبان.



