أساء للجمهور.. ايقاف لاعب نوروز "محمد ساعي" مباراتين

2024-02-24 21:30:02 - المصدر: الفرات نيوز

عقدت لجنةُ الانضباط في دوري نجوم العراق اجتماعا في مقر الاتحاد لمناقشةِ قيام اللاعب (محمد ساعي) صاحب الرقم 10 ، بالإساءة تجاه الجمهور بالفعل والإشارة خلال المباراة، وهذا ما أظهرته مقاطع الفيديو التي اطلعت عليها اللجنةُ، وحيث أن المادة 57 من لائحة الانضباط لدوري نجوم العراق توجب معاقبةَ أي شخص يقوم بالإساءة اتجاه الجمهور بالفعل او القول أو الإشارة، كذلك ما أشارت إليه المادة ( 2 الفقرة 3 ، 4 ) من ذات اللائحة المذكورة في أعلاه والتي تهدفُ إلى ترسيخ مبادئ الروح الرياضية، والتنافس الشريف واللعب النظيف والتحلي بالأخلاق الحميدة التي تؤكد على أهميةِ احترام وتطبيـق الأسس والقواعد النظيفة والقانونية لكرة القدم، والحفاظ على الصورةِ المشرفة للرياضة العراقيّة بصُورةٍ عامة وكرة القدم بصورة خاصةٍ، وردع كل سلوكٍ مخالفٍ بشكلٍ فعال ومناسبٍ.. عليه قررت اللجنة ما يلي:

معاقبة لاعب نادي نوروز الرياضي (محمد ساعي) حامل الرقم 10 ، بالإيقاف لمباراتين متتاليتين، وغرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار عراقي استنادا الى أحكام المادة 57 /2 من لائحةِ انضباط دوري نجوم العراق.

وصدر القرارُ بالاتفاق قراراً قابلاً للاستئناف.