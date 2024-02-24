2024-02-24 21:30:02 - المصدر: الفرات نيوز

ستقبل فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت 24 شباط 2024 في قصر بغداد، عددا من المشاركين في مؤتمر حوار بغداد السادس وبحضور مدير المعهد العراقي للحوار السيد عباس راضي العامري.

وأكد السيد الرئيس خلال اللقاء، أن العراق حريص على ترسيخ أسس الحوار الجاد والبنّاء لمواجهة التحديات على الصعيدين المحلي والإقليمي، مشيرا إلى أن العملية السياسية في العراق اعتمدت الحوار للوصول إلى تفاهمات مشتركة بشأن حسم القضايا والملفات، كما أن العراق لعب دورا إقليميا في تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة.

وأضاف رئيس الجمهورية أن المتغيرات والأحداث المتسارعة التي يشهدها العالم تتطلب إرساء قيم الحوار والتواصل وخلق الشراكات التي ترسخ مبادئ التعايش المشترك وتعزز فرص السلام إقليميا ودوليا.

وتحدث فخامته عن الأوضاع التي مرت بالعراق من حروب وحصار وعنف وإرهاب وتأثيرها على جانب الخدمات والبنية التحتية، مؤكدا أن الحكومة وضعت برنامجا جعل في أولوياته ترسيخ الأمن والاستقرار وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، ودعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار وتقديم التسهيلات لرجال الأعمال.

وأشار السيد الرئيس إلى أهمية دور مراكز الحوار والدراسات في عملية صنع القرارات وتقديم الخيارات من خلال تحليل الأحداث الجارية وتداعياتها المحتملة واستشراف المستقبل لمساعدة صانع القرار على اتخاذ القرار االمناسب.

كما ثمن فخامته الجهود التي بذلت لعقد مؤتمر حوار بغداد السادس، متمنيا للمؤتمر النجاح في تحقيق أهدافه المرجوة، ومشيرا إلى أن عقد مثل هذه المؤتمرات من شأنه أن يغني الرؤى والأفكار والآراء التي تسهم في تدعيم أسس الاستقرار وتطوير الوضع الاقتصادي والارتقاء في الجوانب التي تشكل أولوية في سلم احتياجات المواطنين.

بدورهم، ثمن أعضاء الوفد توجيهات السيد الرئيس واهتمامه وحرصه على حضور افتتاح المؤتمر وإلقاء كلمته التي حظيت باهتمام من قبل المشاركين، كما أكد أعضاء الوفد أن استقرار العراق وتعزيز دوره في الحوار الإقليمي يمكن أن يسهم بتحقيق الاستقرار في المنطقة.

