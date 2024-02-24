2024-02-24 21:30:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عقدت لجنةُ الانضباط في دوري نجوم العراق، اليوم السبت، اجتماعا في مقر الاتحاد، لمناقشة قيام نادي القاسم الرياضي بالانسحاب من مباراته أمام فريق القوة الجوية ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة ضمن دوري نجوم العراق.

وقالت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "وجدت أنه في الدقيقة (33) من زمن المباراة اعترض النادي على قرار حكم المباراة وقيام كل مـن (نعيم رحيم مسؤول تجهيزات نادي القاسم الرياضي وحسـن عليوي علـوان إداري في النادي المذكور) بأفعال مهينة ومسيئة واستخدام ألفاظ بذيئة اتجاه مسؤولي المباراة، وقيام (نعيم رحيم) بالدخول إلى أرض الملعب أكثر من مرة بالرغم من إشهار البطاقة الحمراء بوجهه من قبل حكم المباراة".

وأضافت أن "نعيم رحيم، قام أيضاً بإجبار لاعبي نادي القاسم الرياضي على الخروج مـن سـاحة الملعـب دون مراعاة الأخلاق الرياضية التي يجب أن يتحلى بها أي مسؤول رياضي، وإن أفعاله هذه شكلت إساءة الى الكرة العراقية خصوصا والرياضـة عموما، سيما أن المباراة منقولة نقلا مباشرا على شاشات التلفاز الفضائية، ويكونا بذلك قد خالفا أحكام لائحة انضباط دوري نجوم العراق. عليه تقرر ما يلي:

1. اعتبار نادي القاسم الرياضي خاسرا بنتيجة 3-0 في مباراته أمام نـادي القوة الجوية الرياضي لانسحابه من المباراة استنادا الى أحكام المادة 60/ الفقرة 1 و 1/1 من لائحة انضباط دوري نجوم العراق .

2. فرض غرامة مالية على نادي القاسم الرياضي قدرها (75,000,000) خمسة وسبعون مليون دينار عراقي استنادا الى أحكام المادة 60 / الفقرة 1 و 2/1 من لائحة انضباط دوري نجوم العراق.

3- خصم ثلاث نقاط من رصيد النادي استنادا الى أحكام المادة 60 / الفقرة 1 و 3/1 من لائحة انضباط دوري نجوم العراق.

4. فرض غرامة مالية قدرها (15,000,000) خمسة عشر مليون دينـار عراقي مع الإيقاف أربع مباريات بحق (حسن عليوي علـوان) الإداري في نادي القاسم الرياضي استنادا الى احكام المادة 49 الفقرة 2 و 2 / 2 من لائحة انضباط دوري نجوم العراق.

5. فرض غرامة مالية مقدارها ( 25,000,000 ) خمسـة وعشـرين مليـون دينـار عراقـي علـى ( نعيـم رحيم جبر) مسـؤول تجهيـزات نادي القاسم الرياضي، وحرمانه مـن أي نشـاط رياضـي يتعلـق بكرة القدم استنادا إلى أحكـام المـادة 65 بدلالة المادة 10 / الفقرة 1 و1/ 3 و 1/ 10 من لائحة انضباط دوري نجوم العراق.

وصدر القرارُ بالاتفاق قرارا قابلا للاستئناف.

وانسحب فريق القاسم من مباراته أمام القوة الجوية، يوم الجمعة الماضي، بعد اعتراض مدير فريق القاسم حميد نعيم على احتساب حكم المباراة سالم عامر ركلة جزاء للقوة الجوية ضمن منافسات الجولة 16 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب المدينة في العاصمة بغداد اليوم الجمعة عند الساعة السابعة مساءً ومشت المباراة طبيعية حتى الدقيقة 29 لينهي حكم اللقاء المباراة بعد انتظار تاركا القرار النهائي لاتحاد الكرة.

وانسحب القاسم من المباراة احتجاجا على احتساب الحكم سالم عامر ركلة جزاء للقوة الجوية بعد ضرب حارس المرمى لاعب القوة الجوية أيمن حسين.

وبعد انتظار حكم اللقاء الفترة القانونية انهى سالم عامر المباراة في الدقيقة 38.

وأعلن نادي القاسم، يوم الجمعة، عن عدم خوضه أي مباراة في دوري نجوم العراق، وذلك بعد انسحابه من مباراة الفريق أمام القوة الجوية، مؤكداً أنه سيستمر بقراره في حالة وجود الـVAR وحكامه.