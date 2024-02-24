مناشدة للسوداني.. إعلامي معتقل منذ 3 أيام "في سجن قضايا الفساد" لمجرد عرض شكوى مواطن

2024-02-24 21:30:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أطلق المرصد العراقي للحريات الصحفية، اليوم السبت (24 شباط 2024)، مناشدة إلى القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، للتدخل واطلاق سراح مقدم البرامج علي الذبحاوي.

وقال المرصد في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الذبحاوي معتقل منذ ثلاثة أيام على خلفية دعوى قضائية رفعها ثلاثة مسؤولين كبار في المؤسسة الأمنية حيث وضع في مركز شرطة الصالحية دون مذكرة قبض أو إستدعاء".

ونقل المرصد عن الذبحاوي قوله إن "ضابطا اتصل به وطلب منه القدوم الى مكان رسمي للقاء شخصية قانونية، ولم يحدد له السبب لكن الذبحاوي فوجيء بوضعه في السجن ثم تحويله الى سجن آخر ليستقر به المقام في مركز للشرطة في منطقة الصالحية والمخصص للمتهمين في قضايا فساد والتجاوز على المال العام واستغلال السلطة".

واضاف للمرصد إنه "عرض مقطع فيديو في واحدة من حلقات استوديو التاسعة الذي تبثه قناة البغدادية وهو فيديو متاح على مواقع التواصل الإجتماعي، وتضمن شكوى من مواطن وبعد اعتقال الذبحاوي علم إن هناك ثلاث دعاوى قضائية رفعت ضده، وإنه متهم فيها، وإن أحد المسؤولين الثلاثة إشترط عليه تقديم إعتذار مقابل التنازل عنه، وإطلاق سراحه".

واستغرب الذبحاوي "صمت وسائل الإعلام والصحفيين، وعدم تدخلهم لإطلاق سراحه، وتمكينه من العودة الى عمله"، مؤكدا إنه "يمر بظروف صعبة تستدعي عمل كل مايمكن لإخراجه من السجن"، بحسب ما نقل عنه بيان المرصد.



