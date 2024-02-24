البصرة "غير مكتفية" باقالة قائد الشرطة: ماجرى بعهده لن يمر ونبحث عن مصير اموال القيادة

2024-02-24 21:30:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت عضو لجنة النزاهة النيابية والنائبة عن محافظة البصرة انتصار المالكي، اليوم السبت (24 شباط 2024) عن تفاصيل جديدة تتعلق باقالة قائد شرطة المحافظة اللواء قاسم راشد، معتبرة ان ما جرى بعهده لن يمر مرور الكرام من رشاوى ومخدرات وانفلات امني.

وقالت المالكي لـ"بغداد اليوم"، "اننا اذ نوجه الشكر لوزير الداخلية عبد الامير الشمري بعد استجابته لتصريحنا عبر "بغداد اليوم" حيث تم تشكيل لجنة بحق راشد ادت إلى الاطاحة به من منصبه وبالتالي فأن هناك مبالغ بالقيادة نريد معرفة اين صرفت فضلا عن التحقيق بملفات اخرى اضافة الى ما عمله قائد الشرطة المقال وبعض الضباط الفاسدين والمرتشين".

واوضحت المالكي ان "ملف احمد شايع هو من اهم الملفات التي حدثت ولم يتم التحقيق بها بشكل صحيح وهذا الملف سيفتح هو الاخر بحق اللواء المقال".

وكان وزير الداخلية عبد الامير الشمري قد اصدر امرا باقالة قائد شرطة البصرة اللواء قاسم راشد زويد وتعيين نائبه اللواء لطيف السعد قائدا جديدا للشرطة.

وقبل ايام تمكن المحكوم أحمد شايع من الهروب، بعد عام على اعتقاله، ووصفه حينها الامن الوطني بعد اعتقاله بانه من اخطر المهربين والمجرمين في البصرة، قبل ان يهرب قبل ايام بمساعدة احد ضباط المحافظة.

وفي وقت سابق، كشفت النائبة انتصار المالكي عبر "بغداد اليوم"، ان التنقلات للمنتسبين داخل قيادة شرطة البصرة تستدعي دفع 30 الى 40 ورقة من المنتسب الى الضابط مقابل النقل.



