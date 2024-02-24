3 محافظات تعطل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد

2024-02-24 21:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت محافظات الديوانية والنجف الأشرف وبابل، اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأحد والاثنين.وقالت محافظة الديوانية في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنها "قررت تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد بسبب الأمطار وبعد غد الاثنين بمناسبة زيارة النصف من شعبان".من جهتها، أعلنت محافظة النجف الأشرف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد نظرا لاستمرار هطول الأمطار في المحافظة والتي من المتوقع استمرار هطولها ليوم غد ولتعذر وصول الموظفين وطلبتنا الأعزاء إلى أماكن دوامهم وحفاظا على سلامة الجميع".وأضافت، أنه "يستثنى من ذلك الدوائر الأمنية والخدمية".من جانبها أعلنت محافظة بابل: "تعطل الدوام الرسمي في المدارس يوم غد الأحد بسبب استمرار هطول الأمطار".