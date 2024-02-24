مودريتش يحصل على عرض جديد قبل نهاية عقده مع الميرينجي

2024-02-24 21:36:02 - المصدر: واع

متابعة - واعحصل الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، على عرض من أجل العودة إلى أحد الأندية التي دافع عن ألوانها سابقا.وينتهي عقد مودريتش مع الميرينجي في الصيف المقبل، لذلك ذكرت العديد من التقارير أن الطرفين لا يخططان لمناقشة التمديد لموسم آخر.ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، لقد حصل مودريتش على عرض للعودة إلى ناديه الأسبق دينامو زغرب الكرواتي في الصيف المقبل.وكشفت الصحيفة أن ميركو باريسيتش، رئيس دينامو زغرب، اتصل شخصيا بمودريتش، وأبلغه أنه ينتظر عودته إذا أراد ذلك في نهاية الموسم.وأوضحت أن مودريتش ترك الباب مفتوحا أمام ناديه الأسبق، حيث لم يرفض العرض، رغم أنه لم يقبله أيضا.وذكرت أن اللعب لدينامو زغرب سيكون خيارا أمام مودريتش، إلى جانب الدوري السعودي والأمريكي في الصيف المقبل.وأشارت "آس" إلى أن هذا ليس الاتصال الأول بين باريسيتش ومودريتش هذا الموسم، لكن رئيس دينامو زغرب يحافظ على إجراء اتصالات متكررة مع النجم الكرواتي وممثليه، منذ أن تقلصت دقائق مشاركته في فريق كارلو أنشيلوتي.