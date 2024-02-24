2024-02-24 21:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

سجل أليكس إيوبي هدفا قبل نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع بلحظات ليقود فولهام لفوز مفاجئ 2-1 على مانشستر يونايتد المتواضع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت، وهو أول فوز للفريق اللندني على ملعب أولد ترافورد منذ 2003. ويحتل يونايتد، الذي خسر للمرة الأولى في ست مباريات بالدوري، المركز السادس في الترتيب برصيد 44 نقطة […]

ظهرت المقالة في أولد ترافورد.. “فوز نادر” لفولهام على مانشستر يونايتد أولاً على ايرث نيوز.