2024-02-24 21:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي..ماذا يحصل لو رفض الاقليم توطين رواتب الموظفين ؟ هناك احتمالين اما ان تسدد بغداد رواتب موظفي الاقليم والتي تبلغ ٧٧٥ مليار دينار شهريا من الموازنة العامة من. دون ان تستلم بغداد الايرادات غير النفطية فقط نتيجة لتصفير الايرادات النفطية الرسمية بعد توقف تصدير النفط من كردستان ما يؤدي إلى تفاقم العجز […]

ظهرت المقالة ماذا يحصل لو رفض إقليم كردستان توطين رواتب موظفيه؟ خبير اقتصادي يوضح أولاً على ايرث نيوز.