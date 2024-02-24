السوداني وزيدان يؤكدان على تعزيز التعاون بين "السلطتين" لترسيخ سيادة القانون

2024-02-24 22:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، أثناء لقائه رئيس مجلس القضاء الأعلى، على تعزيز التعاون والتكامل بين السلطتين التنفيذية والقضائية، بهدف ترسيخ سيادة القانون.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى مساء اليوم رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان".

وتابع أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومتابعة أبرز الإجراءات المتعلقة بمكافحة الفساد الإداري والمالي، وأهمية التنسيق في مكافحة الجريمة، بجميع أشكالها".

وأضاف المكتب أن "اللقاء شهد تأكيد أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين السلطتين التنفيذية والقضائية، بهدف ترسيخ سيادة القانون، وتدعيم الإجراءات القضائية، بما يُسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد، ويعزز استكمال الحكومة مستهدفاتِ برنامجها التنفيذي وأولوياته الخدمية والتنموية والاجتماعية".