دماء قرب نهر الدانوب.. مقتل ثلاث نساء ببيت "دعارة" واعتقال لاجيء يشتبه بتورطه

2024-02-24 22:06:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت السلطات في فيينا، اليوم السبت، البدء بتحقيق جنائي بعد العثور على ثلاث نساء قتيلات في بيت للدعارة قرب نهر الدانوب، فيما اعتقلت مشتبهاً به وهو أحد طالبي اللجوء يحمل "سلاح الجريمة المفترض".

واكتشف أحد الشهود آثار دماء خارج المبنى الواقع بالقرب من نهر الدانوب، وأبلغ الشرطة مساء الجمعة.

وقال المتحدث باسم الشرطة فيليب هاسلينغر لوكالة "أسوشييتد برس" إن جثث الضحايا الثلاثة كانت بها "جروح وطعنات".

وسرعان ما تم القبض على رجل يبلغ من العمر 27 عاماً بالقرب من بيت الدعارة، وهو يحمل سكيناً، وهو سلاح الجريمة المفترض. وقالت الشرطة إن المشتبه به هو طالب لجوء من أفغانستان وسيتم استجوابه في وقت لاحق من السبت.

وعثرت الشرطة على امرأة رابعة داخل بيت الدعارة وتم استجوابها كشاهدة.

ولا تزال هويات الضحايا الثلاثة غير واضحة، يذكر أن بيوت الدعارة تتمتع بصفة قانونية في النمسا.