"واع" تنشر المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي ليوم غد الأحد

2024-02-24 22:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت عدد من المحافظات، اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد بسبب استمرار هطول الأمطار.

وقالت محافظة الديوانية في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنها "قررت تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد بسبب الأمطار وبعد غد الاثنين بمناسبة زيارة النصف من شعبان".

من جهتها، أعلنت محافظة النجف الأشرف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد نظرا لاستمرار هطول الأمطار في المحافظة والتي من المتوقع استمرار هطولها ليوم غد ولتعذر وصول الموظفين وطلبتنا الأعزاء إلى أماكن دوامهم وحفاظا على سلامة الجميع".

وأضافت، أنه "يستثنى من ذلك الدوائر الأمنية والخدمية".

من جانبها أعلنت محافظة بابل "تعطل الدوام الرسمي في المدارس يوم غد الأحد بسبب استمرار هطول الأمطار".

وقال مجلس محافظة ذي قار في تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إنه "قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد لإتاحة الفرصة لابناء المحافظة من اداء زيارة النصف من شعبان المعظم، وبسبب الامطار بإستثناء الدوائر الامنية والخدمية".

وقررت ايضا محافظة المثنى تعطل الدوام الرسمي في المدارس يوم غد الأحد بسبب استمرار هطول الأمطار.