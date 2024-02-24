2024-02-24 22:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

شدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في رسالة بعثها لاجتماع وزراء إعلام منظمة التعاون الإسلامي المنعقد بإسطنبول، على ضرورة منع جهود التضليل الإسرائيلية الممارسة في قطاع غزة. وأكد أردوغان أن “عدد الإعلاميين الذين قتلتهم إسرائيل في قطاع غزة من أجل إسكات الصحافة الحرة تجاوز 100 إعلامي”. وأوضح أردوغان: “حتى اليوم استشهد نحو 30 ألفا من […]

ظهرت المقالة أردوغان يؤكد ضرورة التصدي لمحاولات “التضليل الإسرائيلية” أولاً على ايرث نيوز.