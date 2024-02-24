2024-02-24 22:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا مقتل الرائد إيال شومينوف قائد سرية في لواء “جفعاتي” بصاروخ مضاد للدبابات خلال توغل في حي الزيتون في غزة. وسمح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بنشر اسم الرائد القتيل وأفاد بأنه من كرميئيل ويبلغ من العمر 24 عاما. وقال الجيش إن شومينوف قائد سرية في كتيبة شاكيد (424) في لواء “جفعاتي”. وكانت صحيفة […]

ظهرت المقالة مقتل الرائد إيال شومينوف قائد سرية في لواء “جفعاتي” الإسرائيلي بصاروخ مضاد للدبابات في غزة (صورة) أولاً على ايرث نيوز.