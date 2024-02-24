2024-02-24 22:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد رئيس نادي القاسم الرياضي حسين الكعبي، إن إدارة النادي ستسلك الطرق القانونية للحفاظ على حقوق ممثل بابل في دوري نجوم العراق. وقال الكعبي في بيان للنادي إن “إدارة النادي ستقوم باستئناف قرارات لجنة الانضباط التي صدرت بخصوص مباراة القوة الجوية، ورفع شكوى بخصوص الأخطاء التحكيمية التي حصلت في مباراتي نوروز والقوة الجوية”. […]

ظهرت المقالة أول تعليق من نادي القاسم بعد قرار لجنة الانضباط أولاً على ايرث نيوز.