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إسقاط صاروخ كان سيستهدف “على الأرجح” ناقلة نفط أميركية

إسقاط صاروخ كان سيستهدف “على الأرجح” ناقلة نفط أميركية
إسقاط صاروخ كان سيستهدف “على الأرجح” ناقلة نفط أميركية
2024-02-24 22:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، مساء السبت، أن المدمرة “يو.إس.إس ماسون” أسقطت صاروخا باليستيا مضادا للسفن أُطلق من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن على خليج عدن. وأوضحت القيادة المركزية: “الصاروخ كان يستهدف على الأرجح ناقلة النفط والكيماويات الأميركية -إم.في تورم ثور-“. وأشارت إلى أن الحادث وقع السبت في حدود الساعة الخامسة عصرا بتوقيت صنعاء. وأضافت: “لم […]

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