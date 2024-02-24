2024-02-24 22:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، مساء السبت، أن المدمرة “يو.إس.إس ماسون” أسقطت صاروخا باليستيا مضادا للسفن أُطلق من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن على خليج عدن. وأوضحت القيادة المركزية: “الصاروخ كان يستهدف على الأرجح ناقلة النفط والكيماويات الأميركية -إم.في تورم ثور-“. وأشارت إلى أن الحادث وقع السبت في حدود الساعة الخامسة عصرا بتوقيت صنعاء. وأضافت: “لم […]

ظهرت المقالة إسقاط صاروخ كان سيستهدف “على الأرجح” ناقلة نفط أميركية أولاً على ايرث نيوز.