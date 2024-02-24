تظاهرة ضخمة في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو

2024-02-24 22:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

استخدمت قوات من الشرطة الإسرائيلية، مساء السبت، سيارات رش المياه والخيالة لتفريق تظاهرة ضخمة في تل أبيب ضد حكومة بنيامين نتنياهو. وقال مراسلنا إنه للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، تستخدم الشرطة سيارات رش المياه والخيالة لتفريق تظاهرة لأهالي المحتجزين، مضيفا أن العناصر الأمنية اعتقلت ستة متظاهرين على الأقل. وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن التظاهرة […]

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