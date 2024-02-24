2024-02-24 22:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ باشر المُنتخبُ العراقيّ لكرة الصالات، اليوم السبت، تدريباته ضمن معسكره المُقام في بغداد بالتجمع الأول له بعد تأهله إلى نهائياتِ كأس آسيا. وخاض المنتخب العراقيّ، بقيادة المُدرب البرازيلي ريكاردو سوبرال وجهازه المساعد المؤلف من مساعد المدرب حسين عبد علي ومدرب اللياقة ماريو ميكر ومدرب الحراس مايكول جونتاس بورت، أولَ وحداته التدريبية مساء اليوم […]

ظهرت المقالة وطني كرة الصالات يبدأ الاستعداد لغرب آسيا أولاً على ايرث نيوز.