وزير الصحة يصل كربلاء المقدسة للإشراف على خطة زيارة النصف من شعبان

2024-02-24 23:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واعوصل وزير الصحة صالح الحسناوي، إلى محافظة كربلاء المقدسة للإشراف على خطة زيارة النصف من شعبان.وذكر بيان لوزارة الصحة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير الصحة وصل الى محافظة كربلاء المقدسة للإشراف المباشر على سير الخطة الطبية الخاصة بزيارة النصف من شعبان".وأضاف، أن "الوزير ترأس اجتماعا مع دائرة صحة كربلاء المقدسة لاستعراض الخطة الطبية الخاصة بزيارة النصف من شعبان".