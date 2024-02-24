2024-02-24 23:12:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ باشر المُنتخبُ العراقيّ لكرة الصالات، يوم السبت، تدريباته ضمن معسكره المُقام في بغداد، بالتجمع الأول له بعد تأهله إلى نهائياتِ كأس آسيا.

وخاض المنتخب العراقيّ، بقيادة المُدرب البرازيلي ريكاردو سوبرال وجهازه المساعد المؤلف من مساعد المدرب حسين عبد علي ومدرب اللياقة ماريو ميكر ومدرب الحراس مايكول جونتاس بورت، أولَ وحداته التدريبية مساء اليوم السبت في قاعةِ نادي الجيش، حيث سيخوضُ جميع وحداته التدريبية على القاعةِ نفسها للاعبين بواقع وحدتين تدريبيتين يومياً صباحية ومسائية.

والتقَى مديرُ الجهاز الفنيّ كاكاو اللاعبين، وشرح بعضَ الأشياء الذي سيتضمنها منهاجهُ التدريبي خلال هذه الفترة المهمة من مرحلةِ التحضيرات، حيث طلب منهم تقديمَ كل ما لديهم من أجل إثبات الجدارة في نيل شرف تمثيل المنتخب الوطني.

وقال المديرُ الإداري للمنتخب، علي عيسى: إن أجواءَ المعسكر في أول وحدة تدريبية كانت ايجابية، وإن المدربَ لديه منهاج خاص في أيام المعسكر، لرؤية اللاعبين عن كثبٍ من خلال المحاضرات التي يجريها للاعبين، وكذلك تطبيق الواجبات داخل الملعب.

وأضاف: إن المنتخبَ تنتظره معسكرات خارجية ومباريات ودية وحسب البرنامج المعد من قبل المدرب، إلى جانب الدعم الكبير الذي يقدمه رئيسُ الاتحاد عدنان درجال والمكتب التنفيذيّ في تحضير المنتخب للنهائيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم.

وفي السياق نفسه، أوضح المدربُ المساعد حسين عبد علي: إن اللاعبين الذين تمّ توجيه الدعوة لهم التحقوا بمعسكر المنتخب، باستثناء اللاعب إبراهيم سامي الذي قدّم اعتذاره عن الالتحاق بصُفوفِ المنتخب، في حين سينخرط اللاعبان سالم فيصل وحيدر مجيد في تدريبات يوم غد الأحد، بعد وصولهما بوقت متأخر إلى العاصمةِ بغداد.