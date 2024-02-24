2024-02-24 23:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

ائتلاف دولة القانون يعقد اجتماعا موسعا لبحث تطورات الاوضاع السياسية في البلاد ترأس السيد نوري المالكي مساء اليوم اجتماعا لائتلاف دولة القانون بحضور رئيس كتلة الائتلاف ومحافظ بغداد ورئيس مؤسسة الشهداء فضلا عن أعضاء كتلة الائتلاف النيابية . وجرى خلال الاجتماع مناقشة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد ، فضلا عن مناقشة حوارات الحكومة مع […]

ظهرت المقالة المستجدات السياسية في العراق على طاولة اجتماع لائتلاف المالكي أولاً على ايرث نيوز.