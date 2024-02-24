2024-02-24 23:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

اعلن محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم السبت، عن نسبة انجاز مجمع سبع البور السكني، لافتاً في الوقت ذاته ان موعد افتتاحه سيكون نهاية العام الحالي.وقال بيان للمحافظة ورد لوكالة إيرث نيوز، إن “العلوي أوضح لدى زيارته المجمع السكني يرافقه النائب الفني وعدداً من اعضاء مجلس المحافظة والكادر المتقدم لمحافظة بغداد في بيان اورده قسم […]

ظهرت المقالة بنسبة إنجاز 70 ‎%‎.. محافظة بغداد تحدد موعد افتتاح مجمع سبع البور السكني أولاً على ايرث نيوز.