عدنان درجال يلمح إلى إمكانية الاستعانة بحكام من دول الجوار

2024-02-24 23:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ألمح رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، إلى إمكانية الاستعانة بحكام دول الجوار لقيادة المباريات في دوري نجوم العراق. وذكر اتحاد الكرة في بيان أن “رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، عقد اجتماعاً مع لجنة الحكام في مقر الاتحاد بحضور عضوي المكتب التنفيذي للاتحاد غانم عريبي ومحمد ناصر والأمين العام للاتحاد […]

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