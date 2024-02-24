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مدمرة أمريكية تسقط صاروخا مضادا للسفن أطلقه الحوثيون في مضيق عدن

مدمرة أمريكية تسقط صاروخا مضادا للسفن أطلقه الحوثيون في مضيق عدن
مدمرة أمريكية تسقط صاروخا مضادا للسفن أطلقه الحوثيون في مضيق عدن
2024-02-24 23:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت القيادة المركزية للبنتاغون أن مدمرة أمريكية أسقطت صاروخا مضادا للسفن أطلقه الحوثيون في مضيق عدن يحتمل أنه كان يستهدف ناقلة نفط. وقالت القيادة في بيانها: “أسقطت السفينة USS Mason مساء يوم 24 فبراير بالتوقيت المحلي صاروخا مضادا للسفن تم إطلاقه من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. ومن المرجح أن الصاروخ كان يستهدف ناقلة […]

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