مدمرة أمريكية تسقط صاروخا مضادا للسفن أطلقه الحوثيون في مضيق عدن

2024-02-24 23:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت القيادة المركزية للبنتاغون أن مدمرة أمريكية أسقطت صاروخا مضادا للسفن أطلقه الحوثيون في مضيق عدن يحتمل أنه كان يستهدف ناقلة نفط. وقالت القيادة في بيانها: “أسقطت السفينة USS Mason مساء يوم 24 فبراير بالتوقيت المحلي صاروخا مضادا للسفن تم إطلاقه من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. ومن المرجح أن الصاروخ كان يستهدف ناقلة […]

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