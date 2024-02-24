2024-02-24 23:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

اعتقلت القوت الإسرائيلية 22 فلسطينيا منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، لترتفع حصيلة معتقلي الضفة منذ 7 أكتوبر إلى 7210، وفقا لنادي الأسير الفلسطيني. ووفقا لنادي الأسير كان من بين المعتقلين الصحفي سامي الساعي وطفلان وأسرى سابقون، حيث تركزت حملة الاعتقالات في محافظة بيت لحم، فيما توزعت البقية على […]

ظهرت المقالة نادي الأسير الفلسطيني يحصي عدد المعتقلين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر أولاً على ايرث نيوز.