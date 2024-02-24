ائتلاف دولة القانون يبحث حوارات الحكومة مع التحالف الدولي لجدولة انسحاب قواته

2024-02-24 23:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث ائتلاف دولة القانون ، حوارات الحكومة مع قوى التحالف الدولي لجدولة انسحاب قواته.وذكر بيان للائتلاف تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن " رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ترأس مساء اليوم اجتماعا للائتلاف بحضور رئيس كتلة الائتلاف ومحافظ بغداد ورئيس مؤسسة الشهداء، فضلا عن أعضاء كتلة الائتلاف النيابية ، وجرى خلال الاجتماع مناقشة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد ، فضلا عن مناقشة حوارات الحكومة مع قوى التحالف الدولي لجدولة انسحاب قواته من البلاد ، كذلك تم بحث ما افرزته نتائج الانتخابات والتحديات التي تواجه عمل مجالس المحافظات."وأضاف، أن "المالكي قدم الرؤية السياسية الستراتيجية التي يتبناها ائتلاف دولة القانون بشان مختلف القضايا محليا واقليميا ودوليا وعلى مختلف الصعد والمستويات ، كما تم في الاجتماع تداول الشؤون النيابية والاستحقاقات التي تقع على عاتق مجلس النواب من اجل تحقيق المهام الموكلة اليه والتي تصب في خدمة المواطن" .