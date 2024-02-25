مصدر لشفق نيوز: منفذا هجوم "بغداد الجديدة" ضابطان أحدهم عقيد بمكتب وزير الداخلية

2024-02-25 00:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مطّلع، يوم السبت، بأن المتسببين بمشاجرة بغداد الجديدة ظهر اليوم، هم ضابطين أحدهم برتبة عقيد في مكتب الوزير، مؤكداً أنهما سلّما نفسيهما إلى دوائرهم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "من المتسببين بالمشاجرة التي حصلت في منطقة بغداد الجديدة، هم ضباط أحدهم ضابط برتبة عقيد منسوب الى قسم الشكاوي مكتب وزير الداخلية".

وبيّنن أن "الثاني ضابط برتبة ملازم أول منسوب إلى قسم الاستجابة في مكتب الوزير"، مبيناً "أنهم رغم لوذهم بالفرار بعد الحادثة، قاموا بتسليم انفسهم الى دوائرهم وحسب توجيه وزير الداخلية، وتم ايداعهم في توقيف انضباط الشرطة".

وكان مصدر أمني قد أفاد، في وقت سابق من اليوم السبت، بمقتل واصابة ثلاثة اشخاص في هجوم مسلح شرقي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه ثلاثة اشخاص مما أسفر عن مقتل أحدهم واصابة الاثنين الاخرين ضمن منطقة بغداد الجديدة شرقي بغداد.

وأضاف أن المعلومات الأولية تشير إلى ان الحادث يعود لخلافات عشائرية.